Eigentlich sollte die Krippenausstellung im Museum Religio in Telgte erst am 7. November eröffnet werden. Doch da die Schau bereits komplett gestaltet ist und angesichts möglicher neuer Einschränkungen durch Corona hat sich das Team um Museumsleiterin Dr. Anja Schöne entschlossen, die Ausstellung bereits am morgigen Freitag, 30. Oktober, für das Publikum zu öffnen. „Wir hoffen auf viele Besucher, die sich von der Vielfalt der Werke und deren künstlerischer Qualität begeistern lassen“, sagt Museumsleiterin Dr. Anja Schöne. Um ihre Sicherheit müssten sich die Museumsbesucher nicht sorgen, es gebe ein umfangreiches Hygienekonzept. In diesem Jahr ist es nämlich so, dass sämtliche Räume beider Museumsteile für die Schau genutzt werden. Abstand halten ist damit kein Problem.

Zum Jubiläum – es ist die 80. Krippenausstellung – präsentiert das Museum über 140 zeitgenössische Krippen, von der Schnitzarbeit bis zum Lichtinstallation. Die Künstler aus ganz Deutschland haben sich mit dem Thema „Geheimnis der Heiligen Nacht“ auseinandergesetzt und es sich zur Aufgabe gemacht, die Weihnachtsbotschaft neu zu interpretieren.

www.museum-telgte.de