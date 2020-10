Der Kinderschutzbund setzt auf Freiwillige, die Spaß an einer Tätigkeit mit und für Kinder haben. Sylvia Klett und Bernadette Wessels-Bremerich haben dazu ein Freiwilligen-Konzept erarbeitet.

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung stellte der Kinderschutzbund nun das neue Projekt „Rückenwind“ vor, das durch die Unterstützung von Ehrenamtlichen ein niedrigschwelliges Angebot für Familien und Kinder schaffen will. „Rückenwind beflügelt, tut gut, bringt frischen Wind in eine Sache“, erklärt Bernadette Wessels-Bremerich zur Namensgebung. „In Zeiten von Corona mussten gerade Kinder sich einschränken und haben gelitten. Da haben wir kindgerechte Alltagsmasken, Lernmaterialien und Spielzeug besorgt.“ Denn Kinder haben ein Recht auf Versorgung, so sei es in der Kinderrechtskonvention verankert.

Und hier setzt das Teilprojekt „Kinder brauchen Sachen“ an. Für dieses Angebot werden Ehrenamtliche gesucht, die „Kinder brauchen Sachen“ weiterführen und Spaß am Organisieren von Materialien haben. Da Kinder aber noch mehr Rechte und Bedarfe haben, sind weitere Angebote in der Planung. Dazu gehören Freizeitaktivitäten draußen und drinnen, Kochangebote oder Lesenachmittage – natürlich unter Corona-Schutzbedingungen. „Wir starten in Warendorf in Kooperation mit der Overberg-Grundschule und werden großzügig von der Stadt unterstützt, die uns tolle Räumlichkeiten zur Verfügung stellt“, freut sich Wessels-Bremerich.

Gefördert wird das Projekt Rückenwind von der Aktion Mensch. Ansprechpartnerin ist Sylvia Klett, zu erreichen unter 0 25 81 / 7 82 70 07.