Wenn Eltern nicht mehr die Sorge für ein Kind wahrnehmen können oder dürfen, wenn Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern allein nach Deutschland gekommen sind, dann brauchen sie einen Vormund, der ihre Interessen vertritt. Das Jugendamt des Kreises Warendorf sowie der Kinderschutzbund im Kreis arbeiten dabei Hand in Hand. Sie schulen, begleiten und beraten Menschen, die eine Vormundschaft für Kinder und Jugendliche übernommen haben oder dies anstreben. Aktuell sind 36 Ehrenamtliche für diese wichtige Aufgabe geschult – weitere Interessierte werden gesucht.

Neben anderen Formen der Vormundschaft – Amtsvormundschaft oder Vereinsvormundschaft – ist die ehrenamtliche Vormundschaft oft die beste Variante für Minderjährige. Ehrenamtliche Vormünder können den jungen Menschen Kontaktmöglichkeiten anbieten, die in anderen Formen meist nicht realisierbar sind. Eine Vormundschaft bezieht sich auf verschiedene Bereiche: gesundheitliche Fürsorge, Kindergarten-, Schul- und Ausbildungsfragen, Antragsrecht auf Hilfen zur Erziehung, finanzielle Fürsorge und vieles mehr. Vormünder haben einen Anspruch auf regelmäßige Beratung, um ihre Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen zu können. Der Kinderschutzbund bietet hierzu eine Schulung und weitere Begleitung an. Im Anschluss an die Schulung finden unter anderem regelmäßige Treffen im Abstand von vier Wochen statt.

Der Kinderschutzbund hat jetzt auch die Begleitung der teilweise seit 2015 tätigen ehrenamtlichen Vormünder übernommen. Gesucht werden weitere Menschen, die sich vorstellen können, eine Vormundschaft zu übernehmen. Eine neue Ausbildungsgruppe startet Ende 2020.

Interessierte melden sich bei Silke Reitkamp vom Kinderschutzbund unter 0 23 82 / 54 70 43 42 oder unter reitkamp@kinderschutzbund-warendorf.