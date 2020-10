60 Neuinfektionen und erneut keine Gesundmeldungen verzeichnet das Kreisgesundheitsamt am Freitag (30. Oktober). Somit wurden seit März insgesamt 1832 Infektionsfälle und 1307 Gesundmeldungen bekannt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der akut Infizierten ist auf 503 (Vortag: 443) Personen gestiegen. 22 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den Krankenhäusern im Kreis Warendorf werden derzeit 22 Patienten stationär behandelt, darunter befinden sich acht auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nun bei 116,3 (Vortag: 114,5).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden des Kreises im Überblick:

Ahlen: 180 aktive Fälle (+11), 331 Gesundete, 10 Verstorbene, insgesamt 521 gemeldete Infektionsfälle seit März

Beckum: 89/146/2/237

Beelen: 10/33/0/43

Drensteinfurt: 9/73/2/84

Ennigerloh: 14/74/0/88

Everswinkel: 13/42/0/55

Oelde: 98/277/5/380

Ostbevern: 16/18/1/35

Sassenberg: 12/46/1/59

Sendenhorst: 22/62/0/84

Telgte: 15/60/0/75

Wadersloh: 8/49/0/57

Warendorf: 17/96/1/114.