Kleiner Schritt in die richtige Richtung

„Wird die Kommunalpolitik im Kreis Warendorf nach den Wahlen geschlechtergerechter?“ In der vergangenen Woche traten die bei der Kommunalwahl neugewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf ihren Dienst an – die Räte in neuer Zusammensetzung beginnen mit ihrer Arbeit. Anlass für den Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Warendorf, sich mit der neuen politischen Gemengelage und insbesondere mit der Frage zu befassen, ob sich der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten verändert hat.

Die Gleichstellungsbeauftragten hatten sich schon in den vergangenen beiden Jahren, beginnend mit dem Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“, mit diesem Thema beschäftigt und versucht, durch verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und Angebote Frauen zu motivieren, sich kommunalpolitisch zu engagieren und für die Ratsarbeit zu kandidieren. In der am 31. Oktober dieses Jahres endenden Legislaturperiode wurde eine von 13 Kommunen im Kreis Warendorf von einer Bürgermeisterin regiert (Liz Kammann in Beelen), der durchschnittliche Frauenanteil in den Räten betrug 24 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises.

Nach den Neuwahlen sind zwei Bürgermeisterinnen in Oelde und Sendenhorst im Amt. Der Anteil der Frauen in den Räten habe sich geringfügig erhöht und beträgt nun durchschnittlich 26 Prozent. Die Stadt Telgte ist mit einem Frauenanteil von 34 Prozent am besten aufgestellt. Positiv werde bewertet, dass im Rat der Stadt Sassenberg, der vor der Wahl rein männlich besetzt war, jetzt vier Ratsfrauen vertreten sind.

Im Ergebnis sei das nur ein leichter Anstieg der Frauenpräsenz, ein kleiner, jedoch begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Frauen machen über die Hälfte der Bevölkerung aus. Die Lebenswirklichkeiten von Männern und Frauen unterschieden sich noch immer, was insbesondere während des ersten pandemiebedingten Lockdowns deutlich geworden sei. Daher sei es wichtig, dass sich Frauen auch auf kommunalpolitischer Ebene genauso selbstverständlich engagieren wie Männer, um ihre Themen und Sichtweisen miteinzubringen. Im Rat werden Entscheidungen gefällt, die unmittelbare Auswirkungen auf das Leben aller in der Kommune haben.

Aus Sicht des Arbeitskreises der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sei weiter Bedarf vorhanden, Frauen für die politische Arbeit zu begeistern, Hindernisse abzubauen, Qualifikationsmöglichkeiten aufzuzeigen und überparteiliche Vernetzung von politisch aktiven Frauen zu unterstützen.