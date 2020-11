In einem Behindertenwohnheim in Ahlen gibt es einen großen Coronavirus-Ausbruch. Das meldet der Kreis Warendorf am späten Donnerstagnachmittag. Betroffen ist das Wohnheim St. Vinzenz am Stadtpark, am Donnerstag wurden dort insgesamt 42 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Betroffen sind 37 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter des Hauses. Da es von Ende Oktober bis Anfang November bereits erste Coronafälle in der Einrichtung gab, hatten die Verantwortlichen eine Reihentestung veranlasst. Bislang wurden dabei 167 Personen, die zum Teil in Wohngruppen an unterschiedlichen Adressen im Stadtgebiet wohnen, getestet. Etwa 100 weitere Testungen folgen noch.

Das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht des Kreises Warendorf stimmten vor Ort mit der Leitung der Einrichtung die erforderlichen weiteren Maßnahmen ab. Um den Schutz aller Bewohner zu gewährleisten, wurden in den entsprechenden Wohngruppen Isolations- beziehungsweise Quarantänebereiche eingerichtet. „Dank des hohen Engagements unserer Mitarbeiter können wir weiterhin eine fachgerechte gute Versorgung auch der infizierten Bewohner sicherstellen“, teilte die Leitung der Einrichtung in einer mit dem Kreis Warendorf abgestimmten Presseerklärung mit.

Was der Corona-Ausbruch für die Arbeit in den Freckenhorster Werkstätten bedeutet, konnte der Kreis am Donnerstag noch nicht sagen. Es gelte auch zu prüfen, wie eng der Kontakt war, in dem Infizierte mit anderen Mitarbeitern der Werkstätten gearbeitet haben.