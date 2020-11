43-jährige Frau ist 24. Corona-Tote

Eine 43-jährige Frau aus Oelde ist die 24. Corona-Tote im Kreis Warendorf. Das gab Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier im Kreistag bekannt. Es war nicht das einzig Erschreckende, was sie zu vermelden hatte. „Wir haben heute 115 neue Fälle in der Statistik“, sagte sie – darunter 37 Bewohner und fünf Beschäftigte des Wohnheims für Behinderte in Ahlen. Zum Glück seien die Infizierten aber schon seit dem 2. November nicht mehr in den Freckenhorster Werkstätten gewesen, so dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich dort weitere Beschäftigte infiziert haben.

Klausmeier machte aber deutlich, dass das Infektionsgeschehen sehr dynamisch sei. Der aktuelle Inzidenzwert von 186,1 sei sehr hoch. Sorgen bereite ihr insbesondere die angespannte Situation in den Krankenhäusern. „Wir haben derzeit nur sechs freie Beatmungsplätze“, sagte die Dezernentin. Am Freitag wurden 21 Corona-Patienten stationär behandelt, zehn auf der Intensivstation.

An Schulen und Kitas sind aktuell 21 Kinder infiziert

Insgesamt verfügen die Kliniken im Kreis über 44 Intensivbetten – 33 davon mit Beatmung. Weil nicht nur Corona-Patienten auf Beatmungsgeräte angewiesen seien, hoffe man auf ein Einlenken von NRW-Gesundheitsminister Laumann. An diesen hatte Landrat Dr. Olaf Gericke appelliert, die Kliniken anzuweisen, planbare OPs zu verschieben.

Das starke Ausbruchsgeschehen im Südkreis sei ursprünglich auf eine große Hochzeit in Hamm zurückzuführen. Zunächst waren viele Migranten unter den Infizierten, inzwischen sei das Virus aber auf die gesamte Bevölkerung übergesprungen. Nicht nur türkische Hochzeiten, sondern auch Kegelclubs und Volleyballvereine hätten zu einer starken Ausbreitung von Corona beigetragen. Dennoch sei der Kreis mit dem Kommunalen Integrationszentrum und den Moscheevereinen im Gespräch, damit man gemeinsam die Aufklärungsarbeit verstärke.

An Schulen und Kitas im Kreis sind aktuell 21 Kinder infiziert – aber insgesamt 589 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Im Senioren und Behinderten-Wohnheimen gelten 74 Bewohners infiziert. Allerdings kommen 14 der 24 Corona-Toten aus dem Pflegebereich.

Als besonders positiv hob Klausmeier hervor, dass sich viele Bürger gemeldet hätten, die dem Gesundheitsamt unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung helfen wollen. „Wir haben schon über 90 Bewerbungsgespräche geführt und sammeln weiter.“