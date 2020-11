Peter Kreft aus Beckum ist am längsten an Bord. Als der SPD-Politiker im Oktober 1989 in den Kreistag kam, stand in Berlin noch die Mauer. Aber auch viele andere ehemalige Kreistagsmitglieder waren lange Jahre, zum Teil Jahrzehnte, dabei. Nach der konstituierenden Sitzung des Kreistages sagte Landrat Dr. Olaf Gericke den Ehemaligen ein herzliches Danke. Sobald die Pandemie-Lage es zulässt, sollen alle noch einmal gebührend verabschiedet werden – auch diejenigen, die am Freitag nicht kommen konnten.

Insgesamt gehören 15 Politiker dem neuen Kreistag nicht mehr an: Folgende Ehemalige waren bei der Verabschiedung nicht dabei: Astrid Birkhahn (CDU), Susanne Block (CDU), Gregor Stöppel (FWG), Günter Holz ( SPD ), Thomas Kozler (SPD), Bernhard Poppenberg (FWG) und Joachim Multermann (AfD).

Gericke nutzte den Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Kommunalpolitik die eigentliche Schule der Demokratie sei. Die Leistung der Kommunalpolitiker, so Gerickes Einschätzung, werde von vielen Bürgern nicht ausreichend gewürdigt.