Drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus sind seit Freitag im Kreis Warendorf bekannt geworden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 89-jährigen aus Ennigerloh, eine 90-jährige Ahlenerin sowie um einen 46-jährigen aus Ahlen. Alle drei befanden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. Bisher 27 Todesfälle im Kreis standen somit in Zusammenhang mit Covid-19.

Derweil verzeichnete das Kreisgesundheitsamt über das Wochenende insgesamt 160 Neuinfektionen und 157 Gesundmeldungen. Seit März haben sich somit 2977 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2131 davon sind wieder gesund. Akut vom Coronavirus betroffen sind 819 Menschen.

In den Krankenhäusern im Kreis werden 28 Patienten stationär behandelt, acht davon intensivmedizinisch, davon sechs mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 177,1.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 267 aktive Fälle, 513 Gesundete, 10 Tote, 825 Infektionsfälle seit März

Beckum: 120/277/2/399

Beelen: 20/50/0/70

Drensteinf. 16/101/2/119

Ennigerloh: 53/115/1/169

Everswinkel: 15/59/0/74

Oelde: 141/467/6/614 )

Ostbevern: 30/37/2/69

Sassenberg: 18/75/1/94

Sendenhorst: 17/94/0/111

Telgte: 36/90/0/126

Wadersloh: 37/69/0/106

Warendorf: 49/151/1/193.