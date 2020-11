Im Kreis Warendorf hat es einen erneuten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 84-jähriger Mann aus Everswinkel mit Vorerkrankung ist bereits Anfang November in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises verstorben. Seit März wurden somit 28 Todesfälle im Kreis bekannt. Aktuell gibt es 803 aktive Fälle (Vortag: 782) – darunter 59 Neuinfektionen. Seit März wurden insgesamt 3104 (Vortag: 3045) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 2273 Personen, das sind 37 mehr im Vergleich zum Vortag.). Seit März wurden insgesamt 3104 (Vortag: 3045) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 2273 Menschen, das sind 37 mehr im Vergleich zum Vortag. In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 30 Patienten stationär behandelt, zehn davon intensivmedizinisch, davon acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 167,4 (Vortag: 162,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 266 aktive Fälle, 12 Tote, 860 Infektionsfälle seit März

Beckum: 122/2/418

Beelen: 18/0/72

Drensteinfurt: 16/2/120

Ennigerloh: 40/1/172

Everswinkel: 13/1/76

Oelde: 136/6/641

Ostbevern: 34/2/76

Sassenberg: 14/1/97

Sendenhorst: 21/0/116

Telgte: 36/0/111

Wadersloh: 35/0/111

Warendorf: 52/1/216.