„The Voice of Germany“ feiert in diesem Jahr sein Zehnjähriges. Davon wusste Isabel Nolte allerdings rein gar nichts, als sie sich im Februar dieses Jahres bewarb. Die 32-jährige Wahl-Beckumerin wuchs in Stromberg auf und studierte ab 2008 Psychologie in den Niederlanden, wonach als selbstständige Kabarettistin dort arbeitete.