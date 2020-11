Mit dem „Ermächtigungsgesetz“ kamen die Nazis an die Macht. Dass Bürger, die wegen der Corona-Maßnahmen ihre Grundrechte bedroht sehen, dieses Wort benutzen, um das heute vom Bundestag beschlossene 3. Bevölkerungsschutzgesetz zu diffamieren, empört den Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker ( CDU ).

„Das Infektionsschutzgesetz schafft Rechtsgrundlagen für das Regierungshandeln in der Pandemie und dient keineswegs als „Ermächtigungsgesetz“, wie es in populistischen Kreisen, aber auch in Teilen der AfD und FDP betitelt wurde“, sagt Sendker. Er tritt damit dem Vorwurf entgegen, das Parlament entmachte sich mit dem Gesetz selbst. Die Gleichsetzung mit dem Gesetz von 1933, das zur Grundlage der nationalsozialistischen Diktatur wurde, sei eine „historische Verkennung sondergleichen“.

Auch der Vorwurf, der Bundestag bleibe bei den Pandemie-Entscheidungen außen vor, ist laut Sendker falsch. Zur Bewältigung der Pandemie habe es weit über 70 Debatten gegeben. Deswegen könne keine Rede davon sein, der Bundestag wäre nicht beteiligt gewesen.

Und zur Kritik „das alles sei undemokratisch“ weist Sendker auf aktuelle Umfragen hin, wonach 86 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen als richtig bezeichneten. „Unser Land befindet sich mit dieser Pandemie in der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Da fehlt mir jegliches Verständnis, wenn unsere Gesetzgebung als „Ermächtigungsgesetz“ oder als „Ende der deutschen Demokratie“ bezeichnet wird“. Eine pandemische Lage von nationaler Tragweite werde nach wie vor durch den Bundestag festgestellt, so Sendker weiter. Die Regelungen seien zunächst bis zum 31. März befristet, außer der Bundestag hebe zuvor die Feststellung der epidemischen Lage auf.

„Als Bundestagsabgeordneter habe ich zahlreiche Mails und Anrufe besorgter Bürger erhalten“, berichtet der Politiker. „Ich kann dazu nur feststellen, dass über die sozialen Medien und bestimmte Kanäle viel Desinformation gestreut wurde, dass bewusst Ängste geschürt wurden, die sachlich unbegründet waren. Das ist über alle Maßen verantwortungslos.“