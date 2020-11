Erneut ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Warendorf gestiegen. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt 89 weitere Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 3193 (Vortag: 3104) an. Aktuell zählt der Kreis nun 857 aktive Fälle (Vortag: 803). Als gesundet gelten 2308 Personen (Vortag: 2273). 28 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 30 Patienten stationär behandelt, zwölf davon intensivmedizinisch, darunter acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 176,7 (Vortag: 167,4). Die Fallzahlen:

Ahlen: 287 aktive Fälle, 12 Tote, 890 Fälle seit März

Beckum: 129/2/430

Beelen: 19/0/74

Drensteinfurt: 18/2/122

Ennigerloh: 43/1/176

Everswinkel: 12/1/76

Oelde: 147/6/659

Ostbevern: 35/2/80

Sassenberg: 13/1/97

Sendenhorst: 20/0/117

Telgte: 39/0/132

Wadersloh: 39/0/117

Warendorf: 56 /1/223.