Ein Fahrzeugführer aus dem Kreis Soest ist am Donnerstagabend mit einem VW Bulli auf der Von-Büren-Allee in Richtung Keitlinghausen unterwegs gewesen. Wie die Feuerwehr mitteilt, fuhr der Fahrer dann plötzlich in den Gegenverkehr und rammte das Fahrzeug einer 70-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Kreis Soest. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für den Fahrer des Kleinbusses wurde ein Rettungshubschrauber aus Dortmund angefordert, welcher den Fahrer dann mit laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Hammer Krankenhaus flog. Die Fahrerin des Golfs wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.