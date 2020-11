Im Kreis Warendorf ist ein weiterer und damit der 29. Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. In einem Krankenhaus außerhalb des Kreises verstarb eine 83-jährige Frau aus Wadersloh. Vorerkrankungen waren nicht bekannt. Die Neuinfektionen steigen unterdessen weiter an. Am Freitag meldet das Gesundheitsamt 67 neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 3260 (Vortag: 3193) an. Aktuell zählt der Kreis nun 867 aktive Fälle (Vortag: 857). Als gesundet gelten 2364 Personen (Vortag: 2308).

In den Krankenhäusern im Kreis werden 31 Patienten stationär behandelt, 13 davon intensivmedizinisch, acht werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 159,4 (Vortag: 176,7).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Überblick:

Ahlen: 299 aktive Fälle, 12 Tote, 913 Infektionsfälle seit März

Beckum: 129/2/438

Beelen: 18/0/74

Drensteinfurt: 17/2/124

Ennigerloh: 42/1/180

Everswinkel: 11/1/77

Oelde: 141/6/662

Ostbevern: 36/2/81

Sassenberg: 14/1/99

Sendenhorst: 21/0/125

Telgte: 42/0/135

Wadersloh: 40/1/122

Warendorf: 57/1/230.