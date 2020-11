Dr. Frank Röschinger stellt nach 15 Jahren seinen Posten als Präsident des DRK-Kreisverbandes zur Verfügung. Dies teilte er auf der Kreisversammlung mit, die als Videokonferenz stattfand. „In den 15 Jahren habe ich viel gelernt und so manche berechtigte, aber auch unberechtigte Kritik einstecken müssen“, erklärte Röschinger. Das Präsidium habe nun genügend Zeit, um in Ruhe einen Nachfolger für ihn zu finden. Bevor er sich aus dem Amt verabschiedet, will der DRK-Präsident aber noch ein Projekt abschließen. Es geht um ein weiteres Sozialkaufhaus, Näheres gab er allerdings nicht preis. Das Rote Kreuz betreibt bisher drei Kaufhäuser.

In seinem Bericht stellte Röschinger einen leichten Rückgang der fördernden Mitglieder dar und freute sich, dass die Zahl der Aktiven gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei. Steigende Zahlen machte er außerdem im Bereich des DRK-Hausnotrufes sowie im Behindertenfahrdienst aus.

Dr. Frank Röschinger Foto: Klaus Kafille

Kreisrotkreuzleiterin Ute Möller stellte kurz die Aktivitäten der Bereitschaft dar, welche wegen der Corona- Pandemie anders gestaltet waren als sonst. So wurde bereits im Februar, als das Coronavirus im Anmarsch von Asien in Richtung Europa war, ein Planungsstab beim DRK eingerichtet, um Hilfeleistungsmaßnahmen besser organisieren zu können. Später wurden Rotkreuzler in den Abstrichstellen, im Gesundheitsamt sowie bei Versorgungsmaßnahmen von in Quarantäne befindlichen Personen eingesetzt. Und trotz der strikten Hygieneregeln sei das Rote Kreuz in der Lage gewesen, weiter Blutspendetermine durchzuführen.