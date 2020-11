Drei weitere Corona-Tote im Kreis

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden im Kreis Warendorf am Wochenende gemeldet: Gestorben sind ein 91-Jähriger aus Oelde, der wegen einer anderen schweren Erkrankung in stationärer Behandlung war, eine 76-Jährige Pflegeheim-Bewohnern aus Wadersloh in einem Krankenhaus sowie ein 67 Jahre alter Mann aus Beckum ebenfalls in einer Klinik. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Kreis 41 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Am Wochenende gab es 157 weitere Gesundmeldungen. Damit gibt es im Kreis 890 aktive Fälle (Freitag: 899). Seit März wurden 3824 (Freitag: 3673) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 2893 Personen (Freitag: 2736). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 140,0 (Freitag: 148,6).

In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 48 Patienten stationär behandelt, zwölf davon intensivmedizinisch, hiervon sieben mit Beatmung.

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Überblick:

Ahlen: 316 aktive Fälle, 778 Gesundete (+58), 13 Verstorbene, insgesamt 1107 gemeldete Infektionsfälle seit März (+58)

Beckum: 129 aktive Fälle (+5), 382 Gesundete (+17), 3 Verstorbene (+1), insgesamt 491 Infektionen (+23)

Beelen: 9 aktive Fälle (-2), 70 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 80 Infektionen (+2)

Drensteinfurt: 12 aktive Fälle (-4), 122 Gesundete (+8), 2 Verstorbene, insgesamt 136 Infektionen (+4)

Ennigerloh: 72 aktive Fälle (+2), 158 Gesundete (+9), 1 Verstorbener, insgesamt 231 Infektionen (+11)

Everswinkel: 9 aktive Fälle (-2), 76 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 86 Infektionen (+2)

Oelde: 113 aktive Fälle (-21), 580 Gesundete (+25), 10 Verstorbene (+1), insgesamt 703 Infektionen (+5)

Ostbevern: 31 aktive Fälle (-2), 63 Gesundete (+4), 2 Verstorbene, insgesamt 96 Infektionen (+2)

Sassenberg: 25 aktive Fälle (+6), 94 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 120 Infektionen (+8)• Sendenhorst: 17 aktive Fälle (+1), 125 Gesundete (+4), insgesamt 142 Infektionen (+5)

Telgte: 56 aktive Fälle (+15), 122 Gesundete (+4), insgesamt 178 Infektionen (+19)

Wadersloh: 40 aktive Fälle (-1), 106 Gesundete (+11), 6 Verstorbene (+1), insgesamt 152 Infektionen (+11)

Warendorf: 59 aktive Fälle (-2), 215 Gesundete (+9), 1 Verstorbener, insgesamt 275 Infektionen (+7).