Die richtige Rübe macht den Sirup

Die einzigen landwirtschaftlichen Zuckerrüben-Erzeuger in ganz Deutschland produzieren in Liesborn. Kein Wunder, dass Hildegard und Klaus Nienaber es mit ihrem Zuckerrübensirup geschafft haben, in einen landesweiten Katalog von Hofspezialitäten aufgenommen zu werden. Auch der Hof Gronewäller (Freckenhorst) ist mit seiner westfälischen Bolognese als zweiter Bauernhof aus dem Kreis in der Broschüre „andersARTig“ vertreten. Sie präsentiert Hofspezialitäten und echtes Handwerk.

„ Wir zeigen, wie einmalig viele Produkte sind, die auf unseren Höfen produziert werden. Wir zeigen, wie einmalig viele Produkte sind, die auf unseren Höfen produziert werden. “ Margit Schulze-Stentrup

Doch zurück zum Zuckerrübensirup: Der braune, dickflüssige Brotaufstrich hat auf dem Hof Nienaber eine lange Tradition. „Schon 1895 hat die Familie auf dem kleinen Bauernhof Apfel- und Birnenkraut gepresst“, erzählt Hildegard Nienaber. Etwa ab 1930 kam dann das Rübenkraut dazu. 350 bis 400 Tonnen Sirup produziert der Hof Nienaber im Jahr. „Wir beliefern vor allen Großbäckereien und Einkaufsgenossenschaften“, sagt Nienaber. Denn der süße Brotaufstrich aus Hungerzeiten gilt vielen heute als beliebtes basisches Süßungsmittel, das viele Mineralstoffe wie Eisen und Folsäure enthält.

Nach der Zentrifuge durchläuft der Rohsaft eine Filteranlage. Hier bleiben alle restlichen festen Bestandteile zurück, erläutert Klaus Nienaber.

„Unser Sirup ist ein reines Naturprodukt ohne jeden Zusatz“, erläutert Klaus Nienaber. In einem kleinen Hofverkauf kann der Sirup auch direkt erworben werden. Die Ladenöffnungszeiten sind flexibel. „Solange es hell ist“, meint Nienaber und schiebt hinterher: „Etwa von 8 bis 18 Uhr“.

„ Unser Sirup ist ein reines Naturprodukt ohne jeden Zusatz. Unser Sirup ist ein reines Naturprodukt ohne jeden Zusatz. “ Klaus Nienaber

Damit der Sirup von bester Qualität ist, werden nur erntefrische Rüben für die Verarbeitung genommen. Diese werden dann schonend gewaschen, anschließend trennen sich in der Zentrifuge Rübensaft und Feststoffe. Dem gefilterten Rübensaft wird im Vakuum das überschüssige Wasser entzogen. Dieses schonende Verfahren, das Nienaber selbst mitentwickelt hat, lässt den Rübensaft schon bei niedrigen Temperaturen schonend kochen. Die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben so erhalten.

Klimaneutrale Produktion im Visier

Nienabers setzen bei der Produktion ihres Sirups auch auf Nachhaltigkeit. „Unser Ziel ist es, den Zuckerrübensirup klimaneutral herzustellen.“ So werden zum Beispiel die Feststoffe aus der Zentrifuge als Tierfutter verwertet.

Jeder Anhänger Zuckerrüben wird nach dem Entladen zuerst kontrolliert. Danach werden die Rüben gewaschen.

Als Familienunternehmen setze man auf regionale Vertriebsstrukturen wie Direktvermarkter und Hofcafés. Auch der Seniorchef, Leo Nienaber, setzt sich immer noch gerne in den Transporter und bringt den Rübensirup zum Kunden – aber nur noch im Umkreis von etwa 30 Kilometern.

Ähnlich wie Nienabers haben auch viele andere Höfe im Kreis Warendorf ganz besondere Spezialitäten im Angebot. „Wir wollen einfach zeigen, wie einmalig viele Produkte sind, die auf unseren Höfen produziert werden“, sagt Margit Schulze Stentrup von der Landwirtschaftskammer. Sie hat das Projekt „andersARTig“ mitkonzipiert und verweist auf eine Internetseite, die weitere Hofspezialitäten nennt. Die Liste, das unterstreicht Schulze Stentrup, sei noch nicht umfassend und werde weiter aktualisiert.