Dem Bund sei Dank: Corona reißt keine Löcher in den Haushalt des Kreises Warendorf. Denn vor allem der Bund – aber auch das Land – erstatten dem Kreis weitgehend die Mehrbelastungen, die durch die Pandemie entstehen. Voraussichtlich wird der Kreis Warendorf das laufende Haushaltsjahr sogar mit einem Überschuss in Höhe von 7,8 Millionen Euro abschließen. Und auch für 2021 wird kein Finanzloch durch Covid-19 erwartet. Trotzdem muss die Rechnung natürlich am Ende beglichen werden: „Wenn ich die Schulden sehe, die unsere Kinder und Enkelkinder abzahlen müssen, wird mir schwindelig“, räumte Landrat Dr. Olaf Gericke in seiner Haushaltsrede ein.

Insgesamt sieht der Haushalt 2021 ein Volumen von 472 Millionen Euro vor – das sind fünf Prozent mehr als im laufenden Jahr. Um die Kommunen zu entlasten, soll die Kreisumlage auf 29,7 Prozent gesenkt werden. Das sind 2,9 Prozentpunkte weniger als 2020. Konkret sollen die Gemeinden 10,5 Millionen Euro weniger als in diesem Jahr an das Kreishaus in Warendorf überweisen. „Das ist ein gemeindefreundlicher Haushalt und eine Entlastung in einem bislang nie dagewesenen Ausmaß“, sagte Gericke, der von einer „historisch niedrigen Kreisumlage“ sprach. Möglich wird das, indem der Kreis elf Millionen Euro aus seiner Rücklage entnimmt.

Entlastung in einem bislang nie dagewesenen Ausmaß

Deutlich steigen wird dagegen die Jugendamtsumlage – von aktuell 17,3 auf 19,4 Prozent. Gründe dafür seien unter anderem die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres sowie der Ausbau von Kita-Plätzen.

Anders als Bund und Land wird der Kreis Warendorf im nächsten Jahr Schulden abbauen: Der Schuldenstand soll durch Tilgungen um weitere 1,47 Millionen zum Jahresende auf dann etwa 4,6 Millionen Euro gesenkt werden. Parallel sollen außerdem weitere drei Millionen Euro in den Kapitalstock zur Abfederung künftig wachsender Pensionszahlungen fließen.

Schuldenstand wird auf 4,6 Millionen Euro gesenkt

Zu den größten Ausgabeblöcken des Kreises gehören die Bereiche Soziales, Personal und die Umlage an den Landschaftsverband. Die Kosten für das neue Impfzentrum auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft in Ennigerloh werden voraussichtliche durch Dritte finanziert. Sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, könnten dort 1000 Menschen pro Tag geimpft werden.

Entschieden wird über den Haushalt am 26. Februar im Kreistag.