"Es wird wohl der letzte Adventssamstag sein, an dem wir geöffnet haben dürfen", sagt Christoph Berger vom Modehaus Ebbers in Warendorf und ergänzt: "Der harte Lockdown wird kommen." Um wenigstens noch ein bisschen vom Weihnachtsgeschäft mitnehmen zu können, hat das Modehaus deshalb spontan angekündigt, am Samstag die Öffnungszeiten zu verlängern. Von 9 bis 21 Uhr - statt wie sonst von 10 bis 18 Uhr - wird geöffnet sein.

Wie Berger auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, haben noch weitere Geschäfte in Warendorfs Innenstadt angekündigt, mitzumachen und ebenfalls die Öffnungszeiten am Samstag auszuweiten. Es sei ein Versuch, die Menschen noch einmal in die Geschäfte zu locken.

"Katastrophe" für den Handel

"Ich gehe davon aus, dass Montag, spätestens Dienstag alles dicht gemacht werden muss", meint Heiner Kamp , Vorsitzender von WIWA, einem Zusammenschluss lokaler Unternehmen. "Zur Bekämpfung des Virus vielleicht ein kleiner richtiger Schritt. Für den Handel aber eine Katastrophe - es hätte nicht schlimmer kommen können", meint Kamp weiter, der davon ausgeht, dass viele Geschäfte in Warendorf am Samstag ihre Öffnungszeiten ausweiten werden.

Da der Lockdown so spontan angekündigt wurde, sei ein großes Chaos am Samstag oder Montag nicht auszuschließen, so Kamp, der jetzt hofft, dass die Regierung "schnelle und unbürokratische, finanzielle Hilfe" leistet.

Warendorf bleibt wohl Ausnahme

"Wir haben am Samstag wie immer bis 18 Uhr auf", sagt Wolfgang Immig, Vorsitzender des Gewerbevereins in Beckum. Das müsse für die Einkäufe reichen, sagt er. Ihm sei nicht bekannt, dass Geschäfte aufgrund des bevorstehenden Lockdowns länger öffnen werden. "So schnell können wir ja auch gar keine Werbung schalten", so Immig auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten.

Auch in anderen Städten im Kreis Warendorf wie in Oelde und Ahlen war am Freitagabend nichts von verlängerten Öffnungszeiten zu hören.