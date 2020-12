Alle drei Minuten ein Piks

Das Impfzentrum befindet sich auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises in Ennigerloh. Es ist sieben Tage die Woche geöffnet: montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr. Derzeit bestehen zwei Impfstraßen auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern. Pro Impfstraße stehen sechs medizinische Fachkräfte und eine Pharmaziekraft zur Verfügung. Ferner sind fünf Verwaltungskräfte und zwei Mitarbeiter von DRK und MHD im Einsatz. Zutritt zum Impfzentrum erhält nur, wer einen Termin hat. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Zudem ist das Impfzentrum in der Woche über die Buslinie R63 im Stundentakt zu erreichen, am Wochenende fährt ein Taxibus.