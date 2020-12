71 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 41 Gesundmeldungen verzeichnet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Somit gelten nun 689 Menschen als akut infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 4792. Davon gelten 4044 als wieder gesundet. 59 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben – zuletzt eine Frau aus Ennigerloh (89), eine 91-Jährige und eine weitere Frau (64) aus Beckum. In den Krankenhäusern im Kreis Warendorf werden 79 Patienten stationär behandelt, 12 intensivmedizinisch, acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 195,1 (Vortag: 179,5). Die Fallzahlen:

Ahlen: 138 aktive Fälle, 17 Tote, 1303 Fälle seit März

Beckum: 122/6/655

Beelen: 13/1/97

Drensteinfurt: 8/2/157

Ennigerloh: 72/4/345

Everswinkel: 16/1/105

Oelde: 103/13/820

Ostbevern: 6/2/119

Sassenberg: 14/1/143

Sendenhorst: 25/0/180

Telgte: 36/1/232

Wadersloh: 74/10/263

Warendorf: 62/1/373.