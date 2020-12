Zwei weitere Corona-Tote sind im Kreis Warendorf zu beklagen. Die Zahl der Neuinfizierten lag am Freitag bei 91. Am Vortag waren es 94. Seit Beginn der Pandemie sind damit 64 Menschen im Kreis Warendorf im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell sind 688 Menschen infiziert (Vortag 668). Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 4977. Gesundet sind 4225 Menschen – 69 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt leicht auf 194 (Vortag: 199,4).

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 132 aktive Fälle, 9 Neuinfizierte, 8 Gesundete, 190,5 Sieben-Tage-Inzidenz, 18 Tote, 1331 Infektionsfälle seit März

Beckum: 118 aktive Fälle, 20 Neuinfizierte, 13 Gesundete, 249,9 Inzidenz, 7 Tote, 686 Infektionsfälle

Beelen: 15 aktive Fälle, 4 Neuinfizierte, 2 Gesundete, 195,9 Inzidenz, 1 Toter, 102 Infektionsfälle

Drensteinfurt: 11 aktive Fälle, 2 Neuinfizierte, 1 Gesundeter, 64,3 Inzidenz, 2 Tote, 161 Infektionsfälle

Ennigerloh: 66 aktive Fälle, 7 Neuinfizierte, 7 Gesundete, 292,3 Inzidenz, 5 Tote, 364 Infektionsfälle

Everswinkel: 15 aktive Fälle, 0 Neuinfizierte, 2 Gesundete, 113,7 Inzidenz, 1 Toter, 107 Infektionsfälle

Oelde: 101 aktive Fälle, 12 Neuinfizierte, 13 Gesundete, 263,4 Inzidenz, 13 Tote, 849 Infektionsfälle

Ostbevern: 4 aktive Fälle, 0 Neuinfizierte, 0 Gesundete, 36,3 Inzidenz, 2 Tote, 120 Infektionsfälle

Sassenberg: 12 aktive Fälle, 1 Neuinfizierter, 0 Gesundete, 91,6 Inzidenz, 1 Toter, 145 Infektionsfälle

Sendenhorst: 21 aktive Fälle, 1 Neuinfizierte, 6 Gesundete, 136,4 Inzidenz, 0 Tote, 184 Infektionsfälle

Telgte: 36 aktive Fälle, 3 Neuinfizierte, 3 Gesundete, 165,7 Inzidenz, 1 Toter, 242 Infektionsfälle

Wadersloh: 84 aktive Fälle, 19 Neuinfizierte, 7 Gesundete, 458,4 Inzidenz, 12 Tote, 291 Infektionsfälle

Warendorf: 73 aktive Fälle, 13 Neuinfizierte, 4 Gesundete, 142,6 Inzidenz, 1 Toter, 395 Infektionsfälle.