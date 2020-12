Der Impfstoff gegen Corona ist zugelassen: Wie geplant wird daher direkt nach Weihnachten – am 27. Dezember – mit der Impfung begonnen. „Wir werden in zwei Heimen starten“, sagt Kreissprecher Thomas Fromme . Allerdings werde nicht bekannt gegeben, um welche Einrichtungen es sich handelt. „Uns stehen derzeit 343 Impfdosen zur Verfügung. Wir haben die Einrichtungen deswegen danach ausgewählt, dass sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter dieser Heime möglichst alle an einem Tag geimpft werden können“, erklärt Fromme. Im Übrigen müssten auch die Einrichtungen bereit sein, über die Feiertage eine Art Impfstraße einzurichten.