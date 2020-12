Wadersloh -

Von Beate Kopmann

Von Corona wusste niemand etwas, als das Gymnasium Johanneum in Wadersloh sich auf den Weg in die digitale Welt machte. Jetzt sind Schüler und Lehrer nicht nur bestens für digitalen Unterricht in der Pandemie gerüstet. Das Johanneum ist auch Deutschen Schulpreis 20/21 Spezial nominiert worden.