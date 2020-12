Die Evangelische Kirche in Westfalen war Vorreiter und hatte frühzeitig alle Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Inzwischen ziehen viele katholische Pfarrgemeinden nach – auch im Kreis Warendorf.

Im Südkreis hatten etliche Pfarreien ihre Weihnachtsgottesdienste schon vor Tagen gecancelt – mit Verweis auf die hohen Infektionszahlen in den jeweiligen Städten. Es sei schmerzhaft, die Gottesdienste nicht zusammen mit den Gläubigen feiern zu können, betonte Waderslohs Pfarrer Martin Klüsener in diesem Zusammenhang. Angesichts der hohen Infektionszahlen gerade in Wadersloh wolle man aber kein Risiko eingehen. Auch in Oelde, Beckum, Ennigerloh und Drensteinfurt haben die katholischen Pfarrgemeinden ihre Gottesdienste über die Festtage gestrichen.

In Ahlen wurden nur die ökumenischen und evangelischen Gottesdienste abgesagt. Viele katholische Gottesdienste finden statt – oft auch als Streaming-Angebot.

Am Tag vor Heiligabend fiel zuletzt die Entscheidung, bis zum 10. Januar alle Gottesdienste in der Warendorfer Kernstadt ausfallen zu lassen. Der Pfarrer von St. Laurentius, Peter Lenfers , sprach von einer „unglaublichen Ambivalenz“. Denn viele Gläubige würden die Gottesdienste vermissen. Schlussendlich habe man aber dem Aufruf folgen wollen, wo immer möglich Kontakte zu reduzieren. In den vergangenen Tagen hätten sich im Übrigen viele Menschen, die sich für die Teilnahme an einem Gottesdienst angemeldet hatten, wieder abgemeldet, erzählt Lenfers. Er könne die Vorsicht verstehen, so der Geistliche, auch wenn er selbst sich in der Kirche sicherer als im Supermarkt fühle.

In den Warendorfer Ortsteilen Freckenhorst, Hoetmar, Milte und Einen sollen die Weihnachtsgottesdienste stattfinden – natürlich unter Beachtung der strengen Hygieneregeln. Genau das gilt auch für Telgte, Ostbevern und Sendenhorst.