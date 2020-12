„Auf Gemeinsinn setzen und den Zusammenhalt stärken“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir stehen am Ende eines Jahres, das uns vor nie gekannte Herausforderungen gestellt hat. Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Auch bei uns im Kreis Warendorf bestimmt seit März Covid-19 das öffentliche Leben und damit den privaten und beruflichen Alltag von uns allen.

Doch in jeder Krise steckt auch eine Chance. Corona hat gezeigt, was uns ausmacht: Zusammenhalten, anpacken, für andere da sein. Tausende Mitarbeiter haben in der Pflege, in Arztpraxen, in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen trotz Ansteckungsgefahr hohes Engagement gezeigt. Im Kampf gegen die Pandemie haben aber auch viele ehrenamtliche Kräfte eine wichtige Rolle gespielt. Sie bilden das Fundament unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens. Ich danke allen, die sich in Vereinen, Kirchengemeinden, Feuerwehr , in sozialen oder sonstigen Einrichtungen eingebracht haben. Besonders dankbar können wir für die Unterstützung durch unsere Hilfsorganisationen und die Bundeswehr sein.

Hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. Ich bin stolz auf die Kommunen in unserem Kreis, die intensiv bemüht sind, die Pandemie zu bewältigen. Auch meinem Team in der Kreisverwaltung bin ich überaus dankbar für den hohen Einsatz, der den üblichen Rahmen deutlich gesprengt hat.

Und Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, möchte ich herzlich danken dafür, dass Sie für die Einschränkungen Verständnis gezeigt und sie mitgetragen haben. Lassen Sie uns all den Problemen, die uns noch erwarten, mit Optimismus und Zuversicht begegnen.

Aber: Es gab auch erfolgreiche Tage, wenn wir eine Bilanz des Jahres 2020 ziehen. Für viele Bürger wird das schnelle Internet mit dem Glasfaserausbau, den der Kreis vorantreibt, bald Realität. Ein Herzensanliegen ist es uns außerdem, jungen Familieneine gute Versorgung mit Kindergartenplätzen anzubieten. Die gute Nachricht hier lautet: Wir stocken in unserem Jugendamtsbezirk die Plätze weiter auf.

Ausgesprochen froh bin ich, dass wir das Jahr mit positiven Nachrichten abschließen können: In kurzer Zeit haben wir ein Impfzentrum auf dem Gelände der AWG in Ennigerloh eingerichtet. Doch zunächst richtet sich unser Augenmerk jetzt auf die Pflegeeinrichtungen, wo wir am 27. Dezember mit den Impfungen begonnen haben. Selbstverständlich stehen zunächst die besonders gefährdeten Personengruppen im Mittelpunkt, bevor im Impfzentrum bzw. in den Arztpraxen die breite Bevölkerung geimpft werden kann. Schritt für Schritte können wir uns durch diese beispiellose Impfaktion einer neuen Normalität nähern. Ich bin mir sicher, dass wir durch das Impfen schwere Verläufe der Erkrankung reduzieren und Todesfälle verhindern können. Dennoch müssen wir wohl damit rechnen, dass uns das Coronavirus auch 2021 noch eine Zeit lang beschäftigen wird.

Für den Kreis Warendorf wünsche ich mir, dass wir im neuen Jahr weiter auf unseren bewährten Gemeinsinn setzen und bei der Lösung von Problemen im Dialogmiteinander um bestmögliche Ergebnisse ringen. Dann können wir viel erreichen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Ihnen allen wünsche ich ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.

Ihr Landrat

Dr. Olaf Gericke