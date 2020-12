Warendorf -

Drei weitere Mitarbeiter sowie drei Bewohner des Marienheims in Warendorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ausgerechnet in dieser Einrichtung hatte am Sonntag der Impfstart im Kreis Warendorf begonnen. Zwei Tage später wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet. Den sechs Neuinfizierten geht es gut.