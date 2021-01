Kreis Warendorf -

Von Beate Kopmann, Beate Kopmann

Fast alle Parteivorsitzenden im Kreis Warendorf eint ungläubiges Entsetzen über die Gewaltausbrüche am US-Parlamentssitz. Nur Dr. Christian Blex (AfD) findet, dass Trump durchaus das Recht hatte, eine Demo für sich zu veranstalten. Außerdem habe er anschließend per Twitter zur Ordnung aufgerufen. Also: alles okay.