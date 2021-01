Zwei Todesfälle und 137 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag (7. Januar) für den Kreis Warendorf zwei weitere Todesfälle und 137 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestorben sind eine 82-jährige Frau aus Beckum in einem Krankenhaus sowie ein 86-jähriger Mann aus Beckum in einem Seniorenheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 111 Menschen aus dem Kreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis Warendorf seit März ist auf 6403 (Mittwoch: 6266) Fälle gestiegen. Hiervon sind 5530 (+49) Menschen inzwischen wieder genesen. Akut infiziert sind derzeit 762 (+86) Personen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 81 Patienten stationär behandelt, 13 davon intensivmedizinisch, hiervon elf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 178,8 (Mittwoch: 169,9).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 187 aktive Fälle (+28), 1473 Gesundete (+6), 25 Verstorbene, insgesamt 1685 gemeldete Infektionsfälle seit März (+34)

• Beckum: 118 aktive Fälle (+2), 738 Gesundete (+11), 15 Verstorbene (+2), insgesamt 871 Infektionen (+15)

• Beelen: 11 aktive Fälle (-1), 115 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 127 Infektionen (+1)

• Drensteinfurt: 20 aktive Fälle (+5), 175 Gesundete, 2 Verstorbene, insgesamt 197 Infektionen (+5)

• Ennigerloh: 28 aktive Fälle (+4), 432 Gesundete, 7 Verstorbene, insgesamt 467 Infektionen (+4)

• Everswinkel: 25 aktive Fälle, 119 Gesundete (+3), 1 Verstorbener, insgesamt 145 Infektionen (+3)

• Oelde: 64 aktive Fälle (+4), 907 Gesundete (+8), 19 Verstorbene, insgesamt 990 Infektionen (+12)

• Ostbevern: 20 aktive Fälle (+8), 143 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 165 Infektionen (+9)

• Sassenberg: 40 aktive Fälle, 207 Gesundete (+6), 1 Verstorbener, insgesamt 248 Infektionen (+6)

• Sendenhorst: 20 aktive Fälle (+2), 205 Gesundete, 2 Verstorbene, insgesamt 227 Infektionen (+2)

• Telgte: 72 aktive Fälle (+18), 266 Gesundete (+3), 6 Verstorbene (+1), insgesamt 344 Infektionen (+21)

• Wadersloh: 37 aktive Fälle (-1), 295 Gesundete (+7), 24 Verstorbene, insgesamt 356 Infektionen (+6)

• Warendorf: 120 aktive Fälle (+17), 455 Gesundete (+2), 6 Verstorbene, insgesamt 581 Infektionen (+19).