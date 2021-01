Wieder sind zwei Menschen aus dem Kreis Warendorf verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Freitag mit. Es handelt sich um eine 94-jährige Frau und einen 79-jährigen Mann aus Ahlen, beide starben im Krankenhaus. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 113. Zugleich kletterte die Zahl der Infektionen um 68 neue Fälle an. Die Gesamtzahl der Infektionen ist auf 6471 Fälle gestiegen. Hiervon sind 5611 Menschen inzwischen wieder genesen. Akut infiziert sind derzeit 747 Personen.

Im Krankenhaus werden 80 Patienten behandelt, elf davon auf der Intensivstation, acht werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für liegt bei 171,7 (Donnerstag: 178,8).

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 183 aktive Fälle, 27 Tote, 1706 Fälle seit März

Beckum: 103/15/876

Beelen: 10/1/127

Drensteinfurt: 21/2/201

Ennigerloh: 29/7/468

Everswinkel: 26/1/150

Oelde: 63/19/996

Ostbevern: 18/2/166

Sassenberg: 40/1/250

Sendenhorst: 21/2/230

Telgte: 72/6/347

Wadersloh: 38/24/361

Warendorf: 126/6/593.