Joseph Thota ist in großer Sorge. Täglich erreichen den in der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Ahlen praktizierenden Priester Nachrichten aus seiner Heimat Indien, die ihn kaum schlafen lassen. Das Coronavirus hat insbesondere die Ärmsten der Armen hart getroffen. Sie sind ohne Arbeit, ohne Brot.