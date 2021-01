Im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es zwei weitere Todesfälle im Kreis Warendorf. Ein 80-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau aus Ahlen verstarben in einem Krankenhaus. Seit März wurden nunmehr 139 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis bekannt. Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 12 an, die der Gesundmeldungen um 53. Damit gibt es 730 aktive Fälle (Vortag: 773). Seit März wurden insgesamt 7129 (Vortag: 7117) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 6260 Personen (Vortag: 6207). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 67 Patienten stationär behandelt, 14 davon intensivmedizinisch, hiervon elf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 174,6 (Vortag: 182,5). Die aktuellen Fallzahlen in den 13 Kommunen des Kreises im Überblick:

Ahlen: 242 aktive Fälle, 34 Tote, Inzidenz: 333,3

Beckum: 94/20/182

Beelen: 12/1/114,3

Drensteinfurt: 14/3/83,6

Ennigerloh: 44/7/146,4

Everswinkel: 17/1/124

Oelde: 62/20/106

Ostbevern: 9/2/54,5

Sassenberg: 19/4/133,9

Sendenhorst: 19/3/68,2

Telgte: 79/9/231

Wadersloh: 14/25/79

Warendorf: 105/10/164,2.