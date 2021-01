Die Patientenakademie des St.-Josef-Stifts Sendenhorst ist 2021 auch im Internet abrufbar. Die Vortragsreihe zu orthopädischen und rheumatologischen Krankheitsbildern wird ins Internet übertragen und durch eine anschließende Telefonaktion für Fragen ergänzt. Sofern es die jeweilige Corona-Situation zulässt, sind zusätzlich auch wieder Präsenzveranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant.

„In bewährter Weise geben Ärzte und weitere Experten aus dem St.-Josef-Stift zu ihren jeweiligen Fachgebieten leicht verständliche Informationen zu typischen Krankheitsbildern und deren Behandlung“, heißt es in der Ankündigung

Die Reihe beginnt am 27. Januar mit dem Thema Handerkrankungen. Am 3. Februar beschäftigt sich die Akademie mit dem verengten Wirbelkanal, und am 10. Februar dreht sich alles um die Volkskrankheit Osteoporose.

Weitere Themen sind das künstliche Kniegelenk (24. Februar) und die multimodale Schmerztherapie bei chronischen Schmerzen (10. März). Weitere Themen sind Erkrankungen am Fuß und Sprunggelenk (19. Mai), das Reha-Konzept „Akut und Reha aus einer Hand“ (30. Juni) und das künstliche Schultergelenk (22. September).

Für alle 18 Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, heißt es weiter. Für die Vorträge im Internet wird ein Link zugeschickt. Das Programm mit Terminen und Anmeldekontakten liegt – sofern im Lockdown erreichbar – im Kreisgesundheitsamt sowie im Rathaus Sendenhorst, im Seniorenbüro sowie im St. Josef-Stift aus und ist im Internet unter www.st-josef-stift.de/patientenakademie hinterlegt.