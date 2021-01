Im Kreis Warendorf waren am Dienstag 77 Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. Insgesamt 653 Personen sind aktuell von einer Infektion betroffen. Seit März wurden 7138 Coronafälle registriert – das sind neun neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Gesundmeldungen: sie liegt bei 6343. Bedauerlicherweise sind drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Verstorben sind ein 86-jähriger Mann aus Ahlen in einer Pflegeeinrichtung, eine 88-jährige Frau aus Warendorf in einem Krankenhaus und eine 84-jährige Frau aus Telgte in einer Pflegeeinrichtung. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf 142. Im Krankenhaus werden derzeit 64 Patienten stationär behandelt, 15 davon intensivmedizinisch, neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 174,2 (Vortag: 174,6). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 216 aktive Fälle, 35 Tote, Inzidenz 323

Beckum: 88/20/187

Beelen: 10/1/114

Drensteinfurt: 13/3/68

Ennigerloh: 3/7/146

Everswinkel: 17/1/124

Oelde: 52/20/103

Ostbevern: 9/2/55

Sassenberg: 19/4/141

Sendenhorst: 16/3/68

Telgte: 67/10/246

Wadersloh: 11/25/79

Warendorf: 97/11/162.