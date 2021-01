Pure Existenzangst plagt die Friseure

Kaum ein Bereich im Handwerk ist vom Corona-Lockdown so betroffen wie das Friseur-Handwerk. Bereits im Frühjahr mussten die 580 Friseursalons im Bereich der Friseur-Innungen Steinfurt und Warendorf für mehrere Wochen schließen, seit Mitte Dezember ruht der Betrieb erneut. Die Salons sind zu, die Beschäftigten zunächst in Kurzarbeit. So mancher Betriebsinhaber denkt an Entlassungen und Betriebsschließung und sieht sich genötigt, Hartz IV zu beantragen.

Die Situation ist deshalb für viele so bitter, weil nach dem ersten Lockdown erheblich in den Infektionsschutz investiert wurde. Und während die ebenso betroffenen Gastronomiebetriebe oder Geschäfte im Einzelhandel noch die Chance haben, durch Lieferservice oder Online-Bestellungen wenigstens etwas an den Verlusten aufzufangen, besteht im Friseurhandwerk keine Chance für Kompensation.

Frank Tischner , Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, kritisiert, dass die Unterstützungshilfen nicht rechtzeitig ankommen und die Antragstellung zu bürokratisch ist. Die Rückmeldungen zu Anträgen der im Frühjahr gewährten Soforthilfe kamen teilweise erst im Dezember bei den Friseuren an. „Und die sogenannte ‚Dezemberhilfe‘ berücksichtigt keine Betriebe, die aufgrund von Beschlüssen nach dem 2. Dezember schließen mussten. Das Aus für die Friseursalons kam aber erst am 15. Dezember.

Die Hoffnungen vieler ruhen jetzt auf der Überbrückungshilfe III, aber „dafür konnte man noch nicht einmal einen Antrag stellen, da die Online-Abwicklung noch nicht freigeschaltet ist“, erklärt Tischner.

Dem KH-Hauptgeschäftsführer geht es nicht um Schuldzuweisungen. Gleichwohl will er nicht verschweigen, dass ein für viele unverzichtbares Handwerk erheblich gefährdet ist, wenn Betriebe schließen, nicht mehr ausgebildet wird und die Risiken des Unternehmertums so abschreckend werden, dass Selbstständigkeit noch mehr an Attraktivität verliert. „Die selbstständigen Friseurmeister können kein Kurzarbeitergeld beziehen, Rücklagen für die Rente werden jetzt für den Lebens-unterhalt aufgebraucht, der soziale Abstieg droht“, warnt Tischner.

„Kreishandwerkerschaft und Innungen versuchen alles, um ihre Mitgliedsbetriebe zu unterstützen, erklärt er, schränkt aber auch ein, dass der Gesundheitsschutz oberste Priorität haben muss. „Letztendlich kann nur das Virus dieser Misere ein Ende setzen, und auf das Virus haben weder wir noch die Politik Einfluss. Die Bürger können aber durch Vorsicht, Rücksichtnahme und Beachtung der Regeln entscheidend mithelfen.“ Neben finanzieller Unterstützung werde nur solidarisches Handeln die Existenz der Friseursalons sichern können.