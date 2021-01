Sein Opa war Bürgermeister in Vellern und „eigentlich immer im Rat“ – insofern sei ihm politisches Engagement quasi in die Wiege gelegt worden. Das meint Markus Höner, der im September in den Bundestag einziehen will. Höner ist einer von drei CDU-Kandidaten, die gerne den amtierenden Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker (CDU) beerben würden, der nicht wieder antritt.