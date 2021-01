Dem Qualitätsanspruch gerecht werden

Die Volksbank eG schreibt ihre Kontoinhaber an, um sie über die Einführung ihres neuen Hausbankmodells zu informieren. Die Kernaussage: Treue lohnt sich.

Konkret bedeutet das, je mehr und intensiver ein Kunde die Dienstleistungen der Volksbank und ihrer Verbundpartner in Anspruch nimmt, desto größer ist der Treuebonus, den die Bank ihm zurückerstattet. Auch die Nutzung digitaler Serviceleistungen wird honoriert. So erläutert es die Volksbank in einer Pressenotiz zum Hausbankmodell. „Die Besonderheit unserer Genossenschaftlichen Beratung liegt in ihrem Ansatz: Im Mittelpunkt stehen die Vermögens- und Versorgungsziele unserer Mitglieder und Kunden. Und diesem Qualitätsanspruch dient die Einführung unseres neuen Hausbankmodells“, erläutert Vorstand Norbert Eickholt die Entscheidung. Abhängig von der Zahl der Sterne, also von der Nutzungsquote, hat der Kunde einen Treuestatus, der ihn auf den ersten Blick erkennen lässt, wie die Vermögensziele hinterlegt sind. „Wir haben die Produkte gebündelt und hinsichtlich des jeweiligen Versorgungsziels strukturiert. Dabei ergibt sich eine logische Reihenfolge“, erläutert Eickholt. Für die Firmenkunden gelte Gleiches, jedoch seien hier die Versorgungsziele auf das Unternehmen ausgerichtet.

In der Praxis kann sich der Kunde seinen Treuestatus und den damit verbundenen Treuebonus auf der Homepage der Bank mit dem Hausbank-Finder, auch Hausbank-App genannt, anzeigen lassen. Jeder Kunde hat dazu einen eigenen Zugangscode.

„Mit dem Hausbankmodell geben wir einen Überblick über den individuellen Versorgungsgrad und zeigen unseren Mitgliedern und Kunden, wie sie sich in Zukunft finanziell noch besser aufstellen können“, beschreibt Vorstand Martin Weber den Nutzen. Zur Gewährleistung dieses ganzheitlichen Ansatzes führt die Volksbank neue Kontomodelle zum 1. April 2021 ein, die speziell auf das Hausbankmodell angepasst sind.

„Wir glauben, damit für jeden Kunden das für ihn passende Konto zu haben. Wobei wir der steigenden Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen in besonderer Weise entsprechen“, zeigt sich Weber überzeugt.

Wesentliche digitale Vorteile für den Kunden sind die kostenlose Nutzung der Girocard in allen privaten Kontomodellen sowie zwölf kostenfreie Auslandsbarverfügungen bei einzelnen Kreditkarten. Außerdem honoriert die Volksbank die Nutzung des E-Postfachs und der VR-BankingApp bei Privatkunden.