Ein 83-Jähriger aus Beckum, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist gestorben. Damit steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 150, teilt das Kreisgesundheitsamt am Montag mit. Zugleich stieg die Zahl der Infektionen um 14 neue Fälle an. Die Gesamtzahl liegt bei 7437. Hiervon sind 6762 Menschen wieder genesen. Akut infiziert sind 525 (Vortag: 589) Personen. Im Krankenhaus den 56 Patienten behandelt, zwölf intensivmedizinisch, hiervon acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 110,5 (Vortag: 109,8). Die Fallzahlen:

Ahlen: 196 aktive Fälle, 39 Tote, Inzidenz 225

Beckum: 46/21/57

Beelen: 7/1/82

Drensteinfurt: 12/3/64

Ennigerloh: 46/7/151

Everswinkel: 9/1/0

Oelde: 37/20/62

Ostbevern: 7/2/45

Sassenberg: 29/4/169

Sendenhorst: 11/3/38

Telgte: 54/12/126

Wadersloh: 20/25/111

Warendorf: 51/12/89.