Fünf weitere Corona-Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Es starben ein 83-jähriger Mann aus Ahlen, eine 96-jährige Frau aus Telgte, ein 88-jähriger Mann aus Ahlen, eine 75-jährige Frau aus Ahlen und ein 86-jähriger Mann aus Oelde, alle entweder im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung. Somit gab es bislang 155 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Am Dienstag warend 57 Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. Insgesamt 468 Personen sind aktuell infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 7455 Coronafälle registriert – das sind 18 neue Fälle im Vergleich zum Montag. Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Gesundmeldungen: sie liegt bei 6832. Im Krankenhaus werden 49 Patienten behandelt, davon elf intensivmedizinisch, neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit bei 114,5 (Vortag: 110,5). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 167 aktive Fälle, 42 Tote, Inzidenz 236

Beckum: 46/21/63

Beelen: 7/1/82

Drensteinfurt: 12/3/77

Ennigerloh: 40/7/151

Everswinkel: 8/1/10

Oelde: 33/21/65

Ostbevern: 6/2/45

Sassenberg: 28/4/162

Sendenhorst: 9/3/38

Telgte: 48/13/111

Wadersloh: 18/25/119

Warendorf: 46/12/89.