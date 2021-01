Den zweiten Tag in Folge meldet das Gesundheitsamt fünf Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19. Jeweils im Krankenhaus starben ein 83-Jähriger aus Telgte, eine 102-Jährige Frau, ein 89-Jähriger aus Telgte, eine 92-Jährige aus Ahlen und ein 89-Jähriger aus Drensteinfurt. Bislang gibt es damit 160 Corona-Tote. Außerdem verzeichnet das Gesundheitsamt 51 Neuinfektionen und 30 Gesundmeldungen. Somit gelten 484 Menschen als akut infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 7506. Davon gelten 6862 als gesundet. In den Krankenhäusern im Kreis werden 45 Patienten behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch, hiervon neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 118,10 (Vortag: 114,5). Die Fallzahlen:

Ahlen: 182 aktive Fälle, 44 Tote, Inzidenz 265

Beckum: 50/21/71

Beelen: 7/1/33

Drensteinfurt: 13/4/77

Ennigerloh: 41/7/151

Everswinkel: 7/1/10

Oelde: 31/21/68

Ostbevern: 5/2/45

Sassenberg: 24/4/120

Sendenhorst: 10/3/38

Telgte: 47/15/121

Wadersloh: 19/25/111

Warendorf: 48/12/89.