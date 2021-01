Premiere im Kreistag : Zum ersten Mal tagte am Mittwoch der neue Fachausschuss für Digitalisierung. Ausschussvorsitzender Karsten Koch ( SPD ) betonte, das Gremium müsse in den nächsten Jahren wichtige Weichenstellungen vornehmen.

Worum es in der Sache geht, erläuterte Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke , in dessen Verantwortungsbereich das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung ist. So will der Kreis bis zum Jahr 2025 die E-Akte eingeführt haben. In Zukunft soll es dann möglich sein, beispielsweise die Ausweis-Verlängerung über ein Online-Portal zu machen.

Diskutiert wurde auch über die Frage, ob es wegen des Lockdowns Möglichkeiten gibt, die Schulen beim Glasfaser-Ausbau vorzuziehen. Ralf Hübscher von Breitband-Büro des Kreises, konnte da allerdings keine Hoffnung machen. „Die 50 Schulen, die künftig vom Glasfasernetz profitieren werden, sind in die Trassenplanung integriert.“ Dafür gelte ein strikter Zeitplan. Derzeit läuft gerade der Ausbau in Wadersloh und Drensteinfurt, im April folgt Sendenhorst, im Juni Warendorf und zu Beginn des nächsten Jahres Everswinkel, Beckum und Oelde.

Diskutiert wurde auch der FWG-Antrag, die Kreistags- und Ausschussarbeit künftig live zu übertragen. Die Kreisverwaltung soll zunächst ermitteln, wie viel das kosten würde. Dr. Oliver Niedostadek (FDP) warnte jedoch, dass man durch ein solches Projekt ehrenamtliches Engagement auch ausbremsen könnte. Ebenso gab Koch zu bedenken, dass sich möglicherweise nicht jeder Politiker zum Medienstar berufen fühlt. Das Projekt könnte deswegen „ein Problem für unsere Demokratie sein“. Rein rechtlich ist außerdem vorgeschrieben, dass jedes Ausschussmitglied seine Zustimmung zum Streaming-Verfahren geben muss.