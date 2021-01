Zwei Todesfälle und 74 Neuinfektionen gab das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag bekannt. Ein 73-jähriger Mann aus Telgte und eine 86-jährige Frau aus Sendenhorst starben im Krankenhaus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 auf 162. Bislang gibt es 7580 Infektionen. Hiervon sind 6899 Menschen wieder genesen. Akut infiziert sind 519 Personen. In den Krankenhäusern im Kreis werden 41 Patienten behandelt, zwölf intensivmedizinisch, sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 104,4 (Vortag: 118,1). Die Fallzahlen:

Ahlen: 194 aktive Fälle, 44 Tote, Inzidenz 231

Beckum: 55/21/76

Beelen: 8/1/49

Drensteinfurt: 15/4/84

Ennigerloh: 39/7/61

Everswinkel: 9/1/21

Oelde: 39/21/65

Ostbevern: 6/2/106

Sassenberg: 23/4/85

Sendenhorst: 11/4/61

Telgte: 38/16/111

Wadersloh: 31/25/174

Warendorf: 51/12/70.