Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Gestorben sind ein 79-Jähriger aus Oelde, ein 80-Jähriger aus Sendenhorst, ein 68-Jähriger aus Beckum und eine 89-Jährige aus Ahlen im Krankenhaus. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg auf 166. Am Freitag waren 23 Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. Insgesamt 496 Personen sind aktuell infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 7626 Coronafälle registriert – 46 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Gesundmeldungen liegt derzeit bei 6964. In den Krankenhäusern im Kreis werden 41 Patienten stationär behandelt, elf intensivmedizinisch, sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 105,8 (Vortag: 104,4). Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 189 aktive Fälle, 45 Tote, Inzidenz 231

Beckum: 57/22/92

Beelen: 5/1/33

Drensteinfurt: 14/4/77

Ennigerloh: 26/7/56

Everswinkel: 9/1/52

Oelde: 39/22/82

Ostbevern: 6/2/27

Sassenberg: 19/4/42

Sendenhorst: 10/5/46

Telgte: 37/16/75

Wadersloh: 31/25/206

Warendorf: 54/12/78.