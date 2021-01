Kredite von 83 Millionen Euro bereits vergeben

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft die Auszahlung der Corona-Wirtschaftshilfen nun auch im Kreis Warendorf an. Das teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup mit.

„Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie treffen die Wirtschaft hart. Gastronomen, Einzelhandel, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende, ein Großteil des Dienstleistungssektors haben mit großen, teils vollständigen Umsatzeinbußen zu kämpfen“, so Daldrup. Finanzminister Olaf Scholz habe viel Geld zur Unterstützung der betroffenen Branchen zur Verfügung gestellt. Leider hake es bei der Umsetzung durch das Bundeswirtschaftsministerium. „Nach Anlaufproblemen fließen die Bundesmittel nun auch in den Kreis Warendorf. Bis zum 26. Januar sind 708 Anträge auf Überbrückungshilfe I und II bewilligt und rund 7,8 Millionen Euro ausgezahlt worden. Bis dato sind zudem 1130 Anträge auf November- und Dezemberhilfe gestellt worden. Rund 7,3 Millionen Euro an November- und Dezemberhilfen sind bereits bei den Antragstellern im Kreis Warendorf angekommen. Das Wirtschaftsministerium muss dafür sorgen, dass die Mittel weiterhin fließen“, kommentiert Daldrup.

Die Bilanz: Seit Beginn der Corona-Pandemie bis zum 31. Dezember 2020 sind 435 Kredite mit einem Volumen von rund 83 Millionen Euro aus den Corona-Kreditprogrammen der KfW an Unternehmen im Kreis Warendorf vergeben worden. Im Rahmen der Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen im Frühjahr 2020 sind 4767 Anträge bewilligt und rund 51 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Daldrup weist darauf hin, dass er und die Abgeordneten seiner Fraktion im ständigen Austausch mit den Ministerien stehen, um Hindernisse bei der Bewilligung zu beseitigen. Allerdings gehe es um Steuergelder, bei deren Einsatz man genau hinschauen muss.

Voraussichtlich ab Mitte Februar könne bis Juni 2021 die Überbrückungshilfe III, die jetzt weiterentwickelt wurde, beantragt werden. Die Hilfe stehe mehr Unternehmen zur Verfügung, unter besonderer Berücksichtigung der Herausforderungen des Einzelhandels.