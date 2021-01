Der Kreis Warendorf hat eine verschärfte Corona-Regelung für Treffen im privaten Bereich beschlossen. Sie gilt ab Montag (1. Februar) für diejenigen Städte und Gemeinden, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 150 liegt, sofern sie nicht auf klar abgrenzbare Infektionsgeschehen (etwa in Pflegeeinrichtungen) zurückzuführen ist.

Das betrifft derzeit im Kreis ausschließlich die Stadt Ahlen. Dort dürfen ab Montag Haushalte nur noch Besuch von einer Person erhalten. Der erwachsene Besucher darf in Ahlen nur von betreuungsbedürftigen Kindern begleitet werden. Was im öffentlichen Bereich bereits gilt, wird damit auch für den Privatbereich, für den landesweit eine entsprechende Empfehlung gilt, verbindlich geregelt. Der Kreis hat die Allgemeinverfügung mit der Regierungspräsidentin und dem Gesundheitsministerium abgesprochen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Ahlen weiter hoch. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit Wochen deutlich über 200. Eine vom Kreis einberufene Arbeitsgruppe, der auch Vertreter der Stadt angehören, hat das Infektionsgeschehen in Ahlen analysiert. Das wichtigste Ergebnis: Oft erfolgten Ansteckungen im privaten Bereich. „Betroffen von den Infektionen sind überdurchschnittlich häufig Bürger aus anderen Kulturkreisen, in denen der Familienzusammenhalt eine besondere Rolle spielt“, be-richtet Kreisdirektor Dr. Stefan Funke, der die Ahlener Arbeitsgruppe leitet. „Eine Reduzierung der privaten Kontakte ist also das A und O, wenn wir die Menschen schützen und Infektionsketten unterbrechen wollen.“

„Bei den Kontrollen der Kontaktbeschränkungen wird das Ordnungsamt Unterstützung von der Polizei erhalten“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke. Er bittet die Bürger um Verständnis für die notwendigen Beschränkungen. „Es geht darum, die Alten und chronisch Kranken zu schützen“, sagte der Landrat. Das gelte auch für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Erfreut zeigte er sich in dem Zusammenhang über ein Treffen mit Vertretern der drei Ahlener Moschee-Vereine in der Ditib-Moschee am Donnerstag. Die Vorsitzenden haben dabei erklärt, dass sicherheitshalber die Freitagsgebete am 5. und 12. Februar komplett abgesagt werden. Bislang seien zudem die geltenden Coronaregeln (reduzierte Teilnehmerzahl, Gesangsverbot, Teilnehmerlisten) eingehalten worden.