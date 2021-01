Es ruckelte anfangs bei der Bürgermeisterkonferenz am Freitag, die erstmals im Videomodus durchgeführt wurde. Doch mit den Ergebnissen war Ahlener Bürgermeister Dr. Alexander Berger als Sprecher der Konferenz nach den über dreistündigen Beratungen durchaus zufrieden.

Größeren Zeitraum habe das Thema Pandemie eingenommen, sagte Berger. Sein Stellvertreter Christian Thegelkamp aus Wadersloh stellte klar, dass es keine gemeinsame Initiative für einen kostenlosen Transport zum Impfzentrum in Ennigerloh geben werde. Einige Gemeinden wie Wadersloh oder Ostbevern seien aufgrund ihrer Lage mehr betroffen als andere. Insofern sei es sinnvoll, dass jeder eine individuelle Lösung für diejenige anbiete, die keine Möglichkeit hätten, nach Ennigerloh zu kommen. So habe seine Gemeindeverwaltung mit einem heimischen Taxiunternehmen eine Vereinbarung getroffen, die Impfwillige zu einem reduzierten Fahrpreis mit einer gewissen Kostenbeteiligung zu befördern. Diese Angebot sei bislang wenig in Anspruch genommen worden, weil vieles innerhalb der Familien geregelt werde. Auch Berger unterstrich, dass die Stadt, wenn der Betreffende keine andere Möglichkeit habe, ehrenamtlich oder anders helfe.

Die 13 Bürgermeister verständigten sich auf die Bildung mehrerer Arbeitsgruppen, die sich mit Themen wie Reaktivierung der WLE, S-Bahn fürs Münsterland, alternative Energien und Klimaschutz beschäftigen.