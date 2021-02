Erneut ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Warendorf gesunken. Am Montag meldetet das Kreisgesundheitsamt 35 Neuinfektionen. Dagegen gibt es 58 Gesundmeldungen – ihre Gesamtzahl liegt jetzt bei 7142. Die Zahl der aktuell Infizierten ist auf 426 gesunken (Vortag: 449). Insgesamt sind 166 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 50 Patienten behandelt, zwölf intensivmedizinisch, hiervon neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 107,3 (Vortag: 99,7). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 176 aktive Fälle, 45 Tote, Inzidenz 267

Beckum: 54/22/101

Beelen: 1/1/16

Drensteinfurt: 9/4/51

Ennigerloh: 19/7/56

Everswinkel: 6/1/31

Oelde: 34/22/86

Ostbevern: 3/2/9

Sassenberg: 10/4/42

Sendenhorst: 10/5/46

Telgte: 29/16/40

Wadersloh: 33/25/190

Warendorf: 42/12/73.