Mit der Kamera im Klassenraum

„Im Lockdown – sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr – haben wir die digitalen Angebote für unsere Schüler deutlich erhöht und viel über die Aufnahme und den Schnitt von Videomaterial gelernt“, erklärt Tobias Mörth , Schulleiter der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf.

Das aktuell an allen Schulen praktizierte Distanzlernen erfolgt an der Förderschule auf unterschiedlichen Wegen und ist sehr auf die Lernpotenziale der einzelnen Schüler zugeschnitten.

Lehrkräfte erstellen individuelle Lernpläne

Die Lehrkräfte erstellen individuelle Lernpläne, verschicken darauf zugeschnittene analoge und digitale Lernpakete, erstellen Bastelmaterial und führen Videokonferenzen durch. Die Bemühungen der Schule zielen darauf ab, einen engen Kontakt zu den Familien zu halten. Neben dem Lernstoff finden die Familien auch lustige Videos auf den Onlineplattformen der Schule. „Wie alle anderen Schulen haben auch wir keinen schulischen Alltag, alles was Schule ausmacht, entfällt oder muss anders stattfinden“, so Mörth. Einige Kinder und Jugendliche sind in der Notbetreuung, davon abgesehen ist es ruhig auf den Fluren der Schule.

Auch ein Tag der offenen Tür findet nicht statt. Normalerweise können Familien im Unterricht hospitieren, bekommen Infos zum Schulalltag und eine Schulführung. Am Tag der offenen Tür können Interessierte miterleben, wie Förderung an der Heinrich-Tellen-Schule umgesetzt wird.

Die Erfahrungen in der Produktion von Videomaterial kommt dem Team der Heinrich-Tellen-Schule jetzt zugute. Ihr Ziel: ein wenig Schulatmosphäre durch einen Imagefilm transportieren. Die Förderschullehrerinnen Sandra Mersmann und Ann-Christin Kleibolde entwickelten das Konzept. „Es wäre toll, wenn Familien den Schülern ein Stück weit über die Schultern schauen können“, so die Grundidee.

Vor und während des Lockdowns waren viele Unterrichtssequenzen gefilmt worden. Die Lehrer erklären, wie in den jeweiligen Stufen gearbeitet wird und erläutern das Förderkonzept der Schule. Die Heinrich-Tellen-Schule fördert, fordert und begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom Eintritt in die Schule als I-Dötzchen, über das Heranwachsen zum Jugendlichen bis zum Übergang in das Berufsleben.

Das Förderkonzept ist vielfältig. „Es ist so viel Filmmaterial zusammengekommen, dass es sogar zwei Filme geworden sind“, berichten Mersmann und Kleibolde über das Engagement des Kollegiums und der Schülerschaft.

Videoproduktion für den Bereich Musik durch das Schulleitungsteam Tobias Mörth und Eberhard Everke.

Der erste Film ist auf der Homepage sowie auf der Facebook-Seite der Schule zu sehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Informationen rund um das Lernen und den Schulalltag. „Viele Familien sind aktuell auf der Suche nach einer passenden Schule für Kinder mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung. Für diese Familien sind Informationen besonders wichtig“, so Mörth. „Leider ruhen alle diagnostischen Verfahren, das macht es vor allem für Familien schwierig, deren Kinder jetzt noch im Kindergarten sind und ab Sommer in die Schule kommen. Eltern müssen sich informieren können und brauchen Einblicke in die Möglichkeiten, die wir als Schule für ihre Kinder bereithalten.“

Video zeigt den Schulalltag

Der zweite Film rückt die Schüler in den Mittelpunkt und lässt sie zu Wort kommen. In drei bis vier Wochen wird auch der zweite Teil auf den Online-Plattformen der Schule zu finden sein. Ein Online-Besuch bei der Heinrich-Tellen-Schule lohnt sich aber auch schon vorher, da täglich neue Lernvideos und Filme präsentiert werden.

Darüber hinaus ist die Schule telefonisch und per E-Mail erreichbar, so dass Eltern jederzeit Kontakt aufnehmen können. „Wir geben unser Bestes, um in diesen schwierigen Zeiten so gut wie möglich über unsere s Arbeit zu informieren“, so Schulleiter Tobias Mörth.

Kontaktdaten: 0 25 81 / 95 59 60, E-Mail: moerth@kcv-waf.de