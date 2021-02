Tödlich verletzt wurde am Mittwochvormittag eine 50-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Oelde. Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer aus Lippborg befuhr mit seinem Laster die Gustav-FreytaBeim g-Straße und bog nach rechts auf die Straße Zum Sundern ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Radfahrerin. Sie befuhr die Straße Zum Sundern und passierte zur gleichen Zeit die Einmündung. Zur Versorgung der schwerstverletzten Oelderin wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der aber nicht zum Einsatz kam. Trotz notärztlicher Behandlung starb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger übernahm die Betreuung der Angehörigen. Der 46-jährige Lkw-Fahrer wurde anderweitig betreut, teilt die Polizei mit.